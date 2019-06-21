برنامج الأغذية العالمي يعلق تقديم المساعدات جزئيا في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):

ذكر برنامج الأغذية العالمي، الخميس، أنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات في اليمن، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض الناس الأكثر احتياجا في البلاد.

وقال بيان صادر عن البرنامج، أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبیة كافة المواد الغذائية التي یتم تسلیمھا للأشخاص المحتاجين، وفقا للمعايير العليا للسلامة، مضيفا "نتشارك جميعا في إيصال مواد غذائية ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون من الجوع في الیمن".

وكانت ميليشيات الحوثي اتهمت برنامج الأغذية العالمي بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، وأتى الرد الأممي نافيا ادعاءات ميليشيات الحوثي.