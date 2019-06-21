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لندن تعلق منح السعودية عقود أسلحة يمكن أن تستخدم في اليمن

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وكالات-  أعلنت الحكومة البريطانية اليوم  الخميس 20 جوان 2019  أنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة قد تستخدم في حملة القصف التي تقودها المملكة في اليمن، بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في لندن تدعو الحكومة إلى "إعادة النظر" في ممارساتها بهذا الشأن لعواقبها على المستوى الإنساني.

 

وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس أمام البرلمان "لسنا موافقين مع الحكم وسنطلب الإذن بتقديم طعن" مضيفا "في هذه الأثناء لن نمنح تراخيص جديدة (لبيع أسلحة) إلى السعودية وشركائها في التحالف، يمكن استخدامها في النزاع في اليمن".

 

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