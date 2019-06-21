كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج الأغذية العالمي يكشف أسباب تعليق المساعدات في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر برنامج الأغذية العالمى، أنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات فى اليمن، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض الناس الأكثر احتياجا فى البلاد.

وقال بيان صادر عن البرنامج، أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبیة كافة المواد الغذائية التى یتم تسليمها للأشخاص المحتاجين، وفقا للمعايير العليا للسلامة، مضيفا "نتشارك جميعا فى إيصال مواد غذائية ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون من الجوع فى الیمن".

وكانت ميليشيات الحوثى اتهمت برنامج الأغذية العالمى بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، وأتى الرد الأممى نافيا ادعاءات ميليشيات الحوثى.