كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهوريون بارزون بـ"النواب الأمريكي" يدعون لـ"رد محسوب" على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عدد من كبار الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى، إن على الولايات المتحدة أن ترد "ردا محسوبا" على إيران، وذلك بعد أن اتهمتها واشنطن بإسقاط طائرة مسيرة ومهاجمة ناقلتي نفط.

وقال كيفين مكارثى، زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب، ومايكل مكول، وماك ثورنبرى، وديفين نانز، الأعضاء فى المجلس في بيان: "هاجمت إيران ملكية أمريكية هجوما مباشرا فوق مياه دولية. وهذا الاستفزاز يجيء بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".