أبرزهم المخابرات والدفاع.. هؤلاء حضروا اجتماع ترامب حول إيران

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عمرو جوهر - واشنطنالجمعة 2019/6/21 04:49 صباحا بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض
عقد البيت الأبيض اجتماعا تشاوريا أشبه بـ"اجتماع حرب"، مساء الخميس، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث سبل الرد عقب إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق هرمز.
وضم الاجتماع داخل البيت الأبيض مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبيل، ورئيس هيئة الأركان المشترك الجنرال جوزيف دانفور، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بموبيو، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، ووزير الدفاع بالإنابة الجديد مارك اسبير.
كما حضر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وعقب الاجتماع لمح عدد من قيادات الكونجرس إلى توجيه واشنطن ضربة عسكرية محدودة لطهران، من أجل حماية المصالح الأمريكية والرد على التجاوزات الإيرانية.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".
ووصف الرئيس الأمريكي الحادث، قائلا "الإيرانيون ارتكبوا خطأ كبيرا جدا"، كما أكد ترامب أن الرد الأمريكي على تلك الخطوة سيكون قريبا جدا.
كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران، في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.
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