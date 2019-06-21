محرز يتحدى محمد صلاح

أعلن رياض محرز نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحديه لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويخوض منتخبا مصر والجزائر نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/حزيران الحالي حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية: "لست منزعجا من المقارنة مع محمد صلاح".

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وأوضح: "لم أكن أعلم الكثير عنه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن الموسمين اللذين قضاهما مع ليفربول كانا استثنائيين، هو يستحق كل ما حققه ".

وأضاف: "بالنظر إلى المقارنة بيني وبينه فأنا لا أهتم كثيرا بما يُقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هناك العديد من اللاعبين العرب الذين يلعبون لأندية كبرى، ومن الطبيعي أن تتم المقارنة بينهم، وهذا أمر جيد".

وأتم: "أتمنى أن أشاهد المزيد من اللاعبين العرب في أوروبا، وعلى أي حال نحن الآن مع منتخباتنا، وسنرى من سينجح في مساعدة منتخب بلاده على التأهل لمراحل متقدمة".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بصحبة الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، بينما يقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا.

يُذكر أن محرز نجح في الحصول مع فريقه مانشستر سيتي على جميع البطولات المحلية في الموسم الحالي، بينما قاد محمد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.