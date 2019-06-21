الإخواني الكويتي ناصر الدويلة يحرض على قتل شاكيرا في السعودية

أحمد قاسم

حرض عضو البرلمان الكويتي السابق والقيادي بتنظيم "الإخوان المسلمين" الإرهابي، ناصر الدويلة على قتل النجمة العالمية شاكيرًا، أثناء إحيائها حفلًا بالمملكة العربية السعودية يوم 12 يوليو المقبل.

وكتب الدويلة في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "الحوثي ما أوصيك شاكيرا الموقع أبها يوم الجمعة 12 يوليو، هذه ليست نكتة فحفلات الرقص الخليع سبب لنزول العقوبة ولا تدري من أين ستأتي نحاشي يا شاكيرا".

وسرعان ما أثارت تلك التغريدة غضبًا عارمًا بين أوساط رواد المواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنوا هاشتاج...