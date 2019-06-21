شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تناقش 8 طلبات إحاطة الأسبوع المقبل..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، عدد من طلبات الإحاطة حول تطوير وتنجيل مراكز الشباب، وفميا يلى نرصد أبرز الطلبات التى سيتم مناقشتها: ‌ 1. حرمان المنتخب الوطنى للمصارعة من بعض الميداليات ‌ 2. بشأن تضرر الاتحاد المصرى للغوص من التدخل الدائم والمستمر 2. بشأن تضرر الاتحاد المصرى للغوص من التدخل الدائم والمستمر ‌ 3. إدراج حمام سباحة بمركز شباب أبنوب فى خطة العام المالي 2017/2018، حيث توجد قطعة أرض غير مستغلة لإنشاء الحمام. ‌ 4. عدم استكمال تنجيل ملاعب قرى دير البرشا ودير أبو جنى ووادي النعناع ونوادى مركز ملوى بمحافظة المنيا. 4. عدم استكمال تنجيل ملاعب قرى دير البرشا ودير أبو جنى ووادي النعناع ونوادى مركز ملوى بمحافظة المنيا. ‌ Advertisements 5. تنجيل الملعب الكبير بمركز شباب المطرية، بمحافظة الدقهلية، وكذلك تنجيل الملعب الخماسي. ‌ 6. التوقف عن تطوير مركز شباب الشرابية. 6. التوقف عن تطوير مركز شباب الشرابية. ‌ 7. عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بإنشاء مركز شباب حي السلام بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد. ‌ 8. عدم الاستفادة من سور استاد بنها الرياضي، واستثماره وبناء محلات بشكل حضارى من طابقين أو أكثر على أن يكون الإيجار لصالح وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية. 8. عدم الاستفادة من سور استاد بنها الرياضي، واستثماره وبناء محلات بشكل حضارى من طابقين أو أكثر على أن يكون الإيجار لصالح وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية. ‌ ‌ ‌

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