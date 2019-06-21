شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال لاجئ سوري خطط لمهاجمة كنيسة في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (نيويورك)

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أمس (الخميس) أنه تم إلقاء القبض على لاجئ سوري أمس الأول للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة في ولاية بنسلفانيا باسم تنظيم داعش الإرهابي.

وقال بيان صادر عن مساعد وزير العدل جون ديمرز والمدعي العام الفيدرالي سكوت برادي إن مصطفى مصعب العويمر البالغ 21 عاما الذي قدم إلى الولايات المتحدة من سورية كلاجئ في أغسطس 2016، كان ينوي استهداف كنيسة في أحد أحياء مدينة بيتسبرغ.

وأضاف البيان نقلا عن مايكل ماكغاريتي من قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي «تظهر وثائق المحكمة أن مصطفى العويمر خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة باسم تنظيم داعش كان يمكن أن يتسبب بقتل أو جرح الكثير من الناس».

وأشار إلى أن «مكتب التحقيقات الفدرالي يأخذ التهديدات ضد الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى بأقصى جدية، وسنستخدم كل مواردنا لوقف الهجمات الإرهابية المحتملة ضدهم».