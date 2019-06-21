شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 مدنيا بضربات للأسد على إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (بيروت، واشنطن)

قتل 15 مدنياً بينهم مسعفان لدى منظمة إنسانية محلية، جراء غارات نفذتها قوات الأسد أمس (الخميس) على مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن الذي أوضح أن سبعة أطفال في عداد القتلى جراء الغارات التي طالت بلدات وقرى عدة في محافظة إدلب، بينما قتل مسعفان إثر ضربة استهدفت سيارة إسعاف في مدينة معرة النعمان.

وكان 17 مدنياً و11 مقاتلا قد قتلوا أمس الأول (الأربعاء) في غارات جوية مماثلة على قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب ودمّرت محلات تجارية وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين، كما «تطاير أشلاء» القتلى على بعد أكثر من مئة متر من موقع الضربة، وقتل أيضاً 4 مدنيين في غارات جوية استهدفت بلدات قريبة في جنوب إدلب، بينما قتل آخر في غارة إضافية استهدفت أطراف المدينة.

وذكرت مصادر أن 11 مقاتلا في شمال محافظة حماه قتلوا بقصف لنظام الأسد، وذلك غداة وقوع مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 55 من الجانبين، بينهم 14 من قوات النظام.

في غضون ذلك، ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن معارك عنيفة تدور بين قوات الأسد والفصائل المقاتلة في شمال غرب سورية، أودت بحياة 130 مقاتلاً على الأقل من الطرفين خلال 48 ساعة.