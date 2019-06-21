التحالف: الحوثي يستخدم مواقع مدنية لإطلاق الصواريخ

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جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الخميس) عن رصدها إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا باليستيا من حرم جامعة صنعاء لكنه سقط داخل الأراضي اليمنية، مؤكداً في بيان نشرته قناة الإخبارية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الخميس) عن رصدها إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا باليستيا من حرم جامعة صنعاء لكنه سقط داخل الأراضي اليمنية، مؤكداً في بيان نشرته قناة الإخبارية السعودية أن استخدام المليشيا الحوثية للمواقع المدنية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.في غضون ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة لـ«الخليج 365» إن المليشيا الحوثية شوهدت تقوم بنقل صواريخ باليستية ومعدات ثقيلة إلى مزارع في مديريات الضحي والمنيرة والزيدية والقناوص واللحية شمال محافظة الحديدة، كما يجري مسلحون حوثيون تدريبات مكثفة في المزارع الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مديريات المنيرة واللحية والصليف. وقالت المصادر إن التدريبات تشمل تدريبات بحرية حيث تمنع الصيادين من مزاولة أعمالهم، وأبلغتهم أن هناك خطورة على حياتهم، مشيرة إلى أن هناك صيادين بعدد الأصابع يسمح لهم بدخول البحر ولكن لمهمات تتعلق بعملية تهريب أسلحة ومخدرات من وسط البحر. وقال مصدر عسكري حكومي لـ«الخليج 365» إن المليشيا تستهتر بأرواح المدنيين وتجري استعدادات لحرب شوارع داخل المدينة بعد أن قامت بنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى داخل منازل ومخازن استأجرتها داخل الأحياء.

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