شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون الأقرب لخلافة ماي.. وجاويد خارج السباق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

عزز النائب المحافظ بوريس جونسون تقدّمه في السباق لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد جولة رابعة من تصويت النواب المحافظين أجريت أمس (الخميس) واستُبعد على إثرها وزير الداخلية ساجد جاويد.

وحصل جونسون على 157 صوتاً من أصل 311، وحل وزير الخارجية جيرمي هانت في المركز الثاني بـ54 صوتاً، في حين احتل وزير البيئة ميشيل غوف المركز الثالث وحصل على 51 صوتاً، فيما استُبعد جاويد الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً من السباق الذي بات يتنافس فيه ثلاثة مرشحين، بحسب نتائج أعلنها الحزب المحافظ قبل إجراء الجولة الأخيرة بعد ظهر أمس لاختيار المرشحَين النهائيَين.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز في أواخر يوليو هذا العام.