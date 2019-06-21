شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون الأقرب لخلافة ماي.. وجاويد خارج السباق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)عزز النائب المحافظ بوريس جونسون تقدّمه في السباق لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد جولة رابعة من تصويت النواب المحافظين أجريت أمس (الخميس) واستُبعد على إثرها وزير الداخلية ساجد جاويد.
وحصل جونسون على 157 صوتاً من أصل 311، وحل وزير الخارجية جيرمي هانت في المركز الثاني بـ54 صوتاً، في حين احتل وزير البيئة ميشيل غوف المركز الثالث وحصل على 51 صوتاً، فيما استُبعد جاويد الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً من السباق الذي بات يتنافس فيه ثلاثة مرشحين، بحسب نتائج أعلنها الحزب المحافظ قبل إجراء الجولة الأخيرة بعد ظهر أمس لاختيار المرشحَين النهائيَين.
ومن المقرر أن يعلن عن الفائز في أواخر يوليو هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون الأقرب لخلافة ماي.. وجاويد خارج السباق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.