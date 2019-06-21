شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي السوداني»: اعتقال 9 مندسين.. وإعفاء النائب العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، أمس (الخميس)، إن الحل يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع، مؤكداً في مؤتمر جماهيري بالخرطوم أن العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة.وأضاف حميدتي في مؤتمر جماهيري، أنه مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل. وتابع: «وصلنا للشخص الذي يقف وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن، كي لا نؤثر على لجنة التحقيق»، مؤكداً على أن التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة. وأفصح أن هناك مندسين بين قوات الدعم السريع، معلناً اعتقال 9 أشخاص منهم، مشدداً على أن أي شخص من القوات العسكرية والأمنية يتجاوز القانون ستتم محاسبته، كما أوضح أن «الاختلاف السياسي الحالي هو اختلاف أجندات»، وختم: «انتهى دور حزب المؤتمر الوطني ولكننا لن نلاحقهم بالشبهات».

في غضون ذلك، أصدر المجلس العسكري أمس قراراً بإعفاء النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وتعيين عبدالله أحمد عبدالله خلفا له.

إلى ذلك، يسعى عدداً من الدبلوماسيين والمبعوثين إلى حل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الجاري، وقبل أن يوقع الاتحاد الأفريقي عقوبات على الخرطوم.