شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وقف السلاح البريطاني في مصلحة إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ياسين أحمد (لندن)حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في لندن أمس (الخميس) من أن وقف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية «يصب ببساطة في مصلحة إيران». ووصف قرار المحكمة العليا في لندن أمس بهذا الشأن بأنه «شأن داخلي يخص المملكة المتحدة». وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن قرار المحكمة العليا أصاب الحكومة بخيبة أمل، وإن الحكومة ستسعى لرفع استئناف ضد الحكم. وأعلن وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس أمام مجلس العموم أمس: «لسنا موافقين على الحكم، وسنطلب الإذن بتقديم طعن».
وأعلنت شركة «بي. أيه. اي سيستمز» أمس أنها ستواصل دعم الحكومة البريطانية في تنفيذ اتفاقاتها مع السعودية بعد الحكم بشأن الصادرات البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: وقف السلاح البريطاني في مصلحة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.