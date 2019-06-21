شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وقف السلاح البريطاني في مصلحة إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسين أحمد (لندن)

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في لندن أمس (الخميس) من أن وقف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية «يصب ببساطة في مصلحة إيران». ووصف قرار المحكمة العليا في لندن أمس بهذا الشأن بأنه «شأن داخلي يخص المملكة المتحدة». وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن قرار المحكمة العليا أصاب الحكومة بخيبة أمل، وإن الحكومة ستسعى لرفع استئناف ضد الحكم. وأعلن وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس أمام مجلس العموم أمس: «لسنا موافقين على الحكم، وسنطلب الإذن بتقديم طعن».

وأعلنت شركة «بي. أيه. اي سيستمز» أمس أنها ستواصل دعم الحكومة البريطانية في تنفيذ اتفاقاتها مع السعودية بعد الحكم بشأن الصادرات البريطانية.