شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف أهداف عسكرية حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدافه لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الارهابية في شمال الحديدة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدافه لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الارهابية في شمال الحديدة. وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكداً استمراره في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للمليشيا الحوثية. Advertisements وتشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة الدولية. وكشف التحالف أن مليشيا الحوثي تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة، والتي وردت في إعادة الانتشار منطلقاً لعملياتها. وأشار إلى أن الاستهداف يتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية.



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