شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالقضاء على الأسواق العشوائية فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبدالكريم زكريا، بطلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب، محافظة أسيوط، بعد التوجيهات بسرعة حل مشاكلهم فى مختلف المحافظات.

وطالب زكريا، ببحث سبل التطوير المؤسسى للأسواق المحلية، بأنواعها، ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية، وتعدى الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة، وذلك من خلال إطار تشريعي يهدف إلى إيجاد حل دائم لهذا الملف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الباعة الجائلين يتطلب رؤية، وخطة، واستراتيجية للتعامل سواء من خلال تقنين أوضاعهم، وتوفير أسواق بديلة منظمه لمنع انتشار الأسواق العشوائية التى أصبحت منتشرة فى بعض المحافظات.

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