شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجارالله : إيران بحاجه إلى صفعات توقظها من أحلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، أن إيران بحاجه إلى صفعات توقظها من أحلامها وسياساتها العدوانية فى المنطقة العربية.

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وقال الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن إيران تصدر تصريحات عنترية متضاربة وكأنها ملكت زمام الدنيا، والآن حان الوقت لمواجهتها وسينال حزب الله والحوثيين سينالون من هذه الصفعات حزب الله سينال صفعات والحوثيين لطمات من

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الجيش الوطني اليمني وطيران التحالف العربى.

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وتابع أحمد الجار الله: ضرب إيران ضربات موجعه معناه فقدانها للهيبة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وسيواجهه الوجود الإيراني في هذه الدول ثورات على نفوذه ووجوده والداخل الايراني سيتحرك ضد نظامه الذي قاده إلى حروب مع العالم حروب أثرت على وضعه المعيشي ووضعه الأمني وهو يعيش في حصار مزعج.

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