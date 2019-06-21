​زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي يحذر من استدراج ترامب لحرب مع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، إنه يشعر بالقلق من إمكانية استدراج الرئيس دونالد ترامب إلى حرب مع إيران، وطالب بالحصول على موافقة من الكونجرس لتمويل أي نزاع مع إيران.
وأضاف شومر في تصريحات لصحفيين بعد إحاطة في البيت الأبيض: "قلت للرئيس إن هذه الصراعات لها طريقة في التصعيد".
وتابع: "ربما لا ينوي الرئيس خوض الحرب، لكننا قلقون من أن يتم استدراجه هو وإدارته لحرب" ، مشيرا إلى أنه أعلن موقف حزبه الديمقراطي المطالب "بضرورة الحصول على موافقة من الكونجرس قبل تمويل أي نزاع مع إيران".
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