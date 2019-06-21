الهند تنشر بارجتين حربيتين في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم سلاح البحرية الهندية دي كيه شارام إن بلاده ستنشر بارجتين حربيتين فى مياه الخليج العربي وخليج عمان بغرض توفير الأمن للسفن التجارية التي تحمل الأعلام الهندية في المنطقة.

وأوضح المتحدث - وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية على موقعها الإلكتروني - " إن هذا الإجراء يأتي بعد وقوع اعتداءات على بعض السفن التجارية التي كانت تبحر هناك مؤخرا، وأن الهدف من نشر هاتين البارجتين هو توفير السلامة البحرية فى مياه المنطقة المضطربة".

وتابع " أن البارجتين المدمرة (أي إن إس تشيناي) وسفينة الدورية (أي إن إس ساناينا) سوف تحظيان أيضا بدعم من خلال غطاء جوي وعناصر مراقبة".

وأضاف أن القوات الهندية تجري أيضا عمليات استطلاع في المنطقة باستخدام طائرة الاستطلاع "بي-8 أي" بعيدة المدى.