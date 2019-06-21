زعيما الديمقراطيين بالشيوخ والنواب يؤكدان: موافقة الكونجرس ضرورية لشن حرب ضد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، عن قلقه، من جر بلاده إلى حرب مع إيران.

وقال شومر، الخميس، إنه يجب الحصول على موافقة من الكونجرس لتمويل أي نزاع مع إيران.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الوضع مع إيران يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا.

وأكدت أن الولايات المتحدة، بحاجة للقيام بكل ما في وسعها لخفض التصعيد مع إيران.

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جاءت تصريحات شومر وبيلوسي، خلال اجتماع لقادة مجلس الشيوخ والنواب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بهدف بحث التطورات بخصوص إيران.

وأشارت بيلوسي، إلى أن نتائج الاجتماع مع ترامب حول إيران "سرية"، مشيرة إلى أن الوضع مع إيران خطير ولسنا واهمين حول تلك الحقيقة.

وأكدت بيلوسي، أن أي عمل عسكري ضد إيران يجب أن يحصل على إذن من الكونجرس، وأن أعضاء الكونغرس يجب أن يتخذوا قرارات صحيحة وفق معلومات دقيقة.

وقالت بيلوسي، إنه يجب على الولايات المتحدة، أن تتشاور مع شركائها حول أي عمل عسكري ضد إيران، معربة عن اقتناعها التام بأن الطائرة أسقطت ضمن الأجواء الدولية.