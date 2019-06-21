بالأرقام| أمم إفريقيا تنعش السياحة بالإسكندرية.. وإشغال الفنادق 85% قبل البطولة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تشهد مدينة الإسكندرية انتعاشا في قطاع السياحة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ما أدى لارتفاع نسبة الإشغالات في الغرف الفندقية والوحدات السكنية السياحية بالمحافظة.

طلبات الحجز تفوق عدد الغرف

وبينما أوضح مسؤولون بقطاع السياحة ارتفاع نسب الإشغالات الفندقية بحسب البيانات الواردة إليهم، أكد عاملون بشركات سياحية لمصراوي أن نسبة طلبات الحجز المقدمة للأيام المقبلة فاقت عدد الغرف الفندقية على مستوى 34 فندقا بمختلف تصنيفاتها في أنحاء المحافظة، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة.

85% نسبة الإشغالات الفندقية حاليا

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الغرف الفندقية والوحدات المصيفية تشهد ارتفاعا كبيرا في حجم الإشغالات والتي تجاوزت 85%، مشيرا إلى أن الحجوزات تنوعت بين المصريين الوافدين على المدينة الساحلية مع بداية موسم الصيف وانتهاء امتحانات العام الدراسي، بالإضافة إلى عدد كبيرة من السائحين الوافدين من دول عربية وأجنبية والجمهور المرافق للفرق الأربعة التي تخوض مبارياتها بالإسكندرية في بطولة الأمم الإفريقية.

تعليمات بمعاملة الأفارقة مثل المصريين في أسعار الخدمات

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف في تصريح لـ الخليج 365 أنه جرى التشديد على كافة الجهات ذات الصلة بمراقبة الأسعار لمنع وجود أي استغلال للزائرين، مشيرا إلى وجود تعليمات بمعاملة كافة السائحين الأفارقة مثل المصريين في الخدمات السياحية المقدمة مثل رسوم دخول الشواطئ والمتنزهات.

أسعار الحجز

وقال أسامة محمود مسؤول بإحدى شركات السياحة إن أسعار الغرف خلال المواسم تكون مرتفعة نوعا ما خاصة في الفنادق الساحلية وذات التصنيف المرتفع، مشيرا إلى أن سعر إقامة ليلة واحدة في بعض فنادق الـ 5 نجوم يتراوح بين 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه في الليلة الواحدة وتقل القيمة في فنادق 4 نجوم بين 800 إلى 1500 جنيه في فنادق 4 نجوم يليها فنادق 3 نجوم بمتوسط 400 إلى 500 جنيها في الليلة الواحدة.

وأكد ضرورة استغلال الموسم الحالي بالشكل الأمثل لتعويض حالة التراجع النسبي في الحجوزات خلال الأشهر الماضية لاسيما وأن الشركات تعول في فترة الشتاء على سياحة المؤتمرات لزيادة نسبة الإشغالات، متوقعا ارتفاع النسبة في الفنادق خلال الأيام المقبلة.

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فرصة كبيرة

وأوضح عادل سيف مدير مسؤول بإحدى شركات السفر والسياحة بالإسكندرية، أن بطولة الأمم الإفريقية تعد فرصة كبيرة لإنعاش قطاع السياحة وتكثيف الخدمات المقدمة في المحافظة، واصفا الموسم الحالي بالاستثنائي من حيث تنوع موارد الإقبال على الحجوزات الفندقية.

وأشار سيف إلى أن الإسكندرية والساحل الشمالي لا تقل حاليا عن المناطق السياحية المطلة على سواحل البحر الأحمر، خاصة وأن استضافة المدينة مباريات المجموعة الثانية من البطولة عززت من جعلها وجهة لبعض الجنسيات الإفريقية خاصة من المرافقين لمنتخبات بلادهم التي تخوض مبارياتها خلال أيام.

وذكر مصدر مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية إن فنادق المحافظة باختلاف تصنيفها ستكون كاملة العدد نتيجة حجم الإقبال من المصريين بالإضافة إلى توافد عدد من العرب والأجانب بالتزامن مع بداية موسم الصيف وانطلاق البطولة الإفريقية.

3665 غرفة فندقية

فيما أوضحت داليا عامر، رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على تصنيف أربعة وخمسة نجوم في قطاعي الإسكندرية وبرج العرب تبلغ 21 فندقا تضم 3665 غرفة فندقية.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في الفنادق المصنفة 5 نجوم بلغ 2524 غرفة فيما بلغ عدد غرف الفنادق المصنفة 4 نجوم 1141 غرفة، وسط توقعات بارتفاع نسبة الإقبال حتى نهاية موسم الصيف.

يشار إلى أن المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر خوض مبارياتها في الإسكندرية تضم كل من منتخبات نيجيريا، بوروندي، غينيا، ومدغشقر.