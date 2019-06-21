كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: إطلاق نار وضرب مواطنين محتجين بمدينة إيرانشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المقاومة الإيرانية، قيام عناصر الأمن الداخلي الإيرانية، ليلة الأربعاء 19 يونيو 2019 تغريم السائقين بقيمة 300 ألف تومان، قرب ساحة «22بهمن».

وجاء ذلك بذريعة عدم امتلاك إجازة السوق، فيما تعرض سائق السيارة الذي رفض دفع المال للضرب على أيدي العناصرالمجرمة.

وتحشد المواطنون الحاضرون في الساحة بعد ما شاهدوا ممارسة رجال الأمن القمعية واحتجوا عليهم، فيما حضرت عناصر مكافحة الشغب إلى الساحة، وحاولوا تفريق المحتجين بإطلاق النار تحت أقدام المواطنين، ورش بخاخ الفلفل على أعين المحتجين.

