كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو سابق بالبرلمان الأوروبي: سنهزم الاستبداد في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باولو كاساكا، العضو السابق بالبرلمان الأوروبي، إن هناك سياسة واحدة فقط للتعامل مع الملالي، وهذه السياسة هي وضعهم جميعًا في القائمة الإرهابية.

وشدد كاساكا، على وضع كل من أجهزة الأمن وقوات الحرس على قوائم الإرهاب كذلك، مؤكدا على ضرورة التصدي لهم في كل مكان داخل إيران وخارجها.

وأضاف: يجب أن نفهم أن الطريقة الوحيدة لإيقافهم هي دعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية".

وأوضح أنه لا توجد وسيلة أخرى لللانتصار على هذا النظام، إلا بتلك الطرق الحاسمة، مشددا على الاستمرار في مواجهة الملالي، قائلا: سنهزم الاستبداد في إيران.