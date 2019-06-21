كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال المدير المالي لوزارة النفط في إيران أثناء هروبه من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن السلطة القضائية للنظام اعتقلت المدير المالي لوزارة النفط في حكومه الملا روحاني أثناء مغادرته البلاد، مشيرة إلى أنه سحب 25 مليون دولار من حساب الوزارة، وكان يعتزم الفرار من البلاد وهو قد أودع هذا المبلغ في حساب صاحب صيرفة وكان ينوي نقل هذه الأموال إلى الخارج، لكن تم اعتقال كليهما.

وأوضحت المقاومة أن الفساد والنهب أصبح أمرًا معتادًا في جميع أجهزة حكم الملالي وفي بعض الأحيان، وبسبب الصراع بين العصابات المختلفة للنظام، يتم الكشف عن بعض حالات النهب والسطو.

وأوضحت المقاومة أن الأشهر الأخيرة ، تصدر خبر سرقة ونهب 7 مليارات دولار في صناعة البتروكيماويات من قبل قادة النظام بالتعاون مع قوات الحرس، عناوين الأخبار ويكاد يكون هناك خبر بشكل يومي عن نهب واختلاس ممتلكات المواطنين من قبل مختلف العصابات الحكومية.