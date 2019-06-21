كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التحالف يحذر المدنيين الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم الخميس، أن هناك استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع لميليشيات الحوثي الإرهابية شمال الحديدة.

وطالب المالكي المدنيين، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة في اليمن.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة التي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها

مشدداً استمرار التحالف العربي لدعم الشرعية في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية.