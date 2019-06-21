العلمي: “بيجو” استثمرت 300 مليار بالمغرب وقطاع السيارات أحدث 116 ألف منصب شغل

في كلمة ألقاها، مساء اليوم الخميس، أمام الملك محمد السادس، خلال ترؤسه حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة (بيجو- سيتروين) بالمغرب، قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن المجموعة الفرنسية استثمرت 3 ملايير درهم.

وأوضح العلمي، أن الشركة الفرنسية تعتزم استثمار مبلغ مماثل في مشاريعها المستقبلية بالمغرب، وأفاد بأن مصنعي مكونات السيارات الخاصين بالمجموعة، استثمروا أكثر من 16 مليار درهم حتى الآن”.

وشدد الوزير على أن مصنع “بيجو”، الذي أعطى الملك اليوم انطلاقة أشغال إنجاز شطره الثاني، سينتج 200 ألف سيارة ومحركا قبل هدف 2023.

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وتوقف الوزير عند مشتريات الشركة الفرنسية للأجزاء المصنعة بالمغرب، وقال إنها بلغت 700 مليون أورو سنة 2018، وهو ما يفوق التوقعات، وهو ما يعني أن هدف بلوغ 1 مليار أورو من المشتريات، سيتحقق قبل 2025.

وتحدث العلمي عن استقرار 27 مصنعا جديدا من 10 جنسيات مختلفة بالقنيطرة منذ 19 يونيو 2015، تاريخ توقيع الاتفاقية بين المغرب ومجموعة “بيجو”.

وأوضح المتحدث أن قطاع السيارات بالمغرب، ضاعف صادراته بين 2014 و2018، محدثا بذلك 116 ألف منصب شغل.