الصمدي معلقا على أزمة طلبة الطب: سنستحضر الحكمة لنصل إلى حل يرضي الجميع – فيديو

فيديو: يونس الميموني
كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، في طنجة، أن الحوار مع طلبة كلية الطب سيبقى مفتوحا إلى حين الوصول إلى حل يرضي الجميع.
واعتبر الصمدي، خلال ترأسه مراسيم حفل افتتاح المؤتمر الثامن والعشرين للجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، أن الوزارة تحرص على تلقين طلبة الطب لتكوين جيد، وأن يجتازوا الامتحانات في أحسن الظروف.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية طلبة كلية الطب والصيدلة قد أعلنوا في وقت سابق عن مقاطعتهم للامتحانات، بنسبة بلغت مائة في المائة، تزامنت مع تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف الكليات في المغرب.
وكانت التنسيقية ذاتها قد أعلنت، خلال ندوة صحفية أن الوزارة الوصية لم تستجب سوى لمطلبين، فقط، على خلاف ما صرحت به الحكومة، التي كشفت، سابقا، أنه تمت تسوية 14 مطلبا، وهو ما نفته التنسيقية.
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