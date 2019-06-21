مسابقة لملكة جمال الحمير

ينطلق في نهاية شهر يوليوز المقبل، مهرجان بني عمار زرهون Festi Baz، ، الذي يعيد الاعتبار لحيوان الحمار.

وتشهد الدروة 12 من المهرجان مجموعة من الأنشطة من بينها كرنفال للحمير الذي يشهد 3 مسابقات خاصة بهذه الحيوانات، هي سباق السرعة، وسباق النجوم، ومسابقة اختيار ملكة جمال الحمير.

ويحتفي المهرجان برواية الكاتب حسن أوريد “سيرة حمار”، كما تنظم قراءات شعرية حول “مدح الحمار” بمشاركة عدد من الشعراء المهتمين.

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ويلقي المحاضرة الافتتاحية للمهرجان وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج حول خطط الوزارة للنهوض بقطاعي الثقافة والاتصال في العالم القروي.

وتحتفي هذه الدورة بقيدوم مجموعة ناس الغيوان الفنان عمر السيد، كما ستشهد الشوارع عروض الطائفة الحمدوشية والعيساوية ، أما السهرات فستحييها مجموعة السهام ومجموعة جيل الغيوان الرقراق، وفرقة منار العيون للتراث الحساني وجمعية باب القصبة للفنون والتراث الشعبي والموسيقى الروحية.

يذكر أن المهرجان منظمبدعم من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، ووزارة السياحة ومسرح محمد الخامس وجمعية الرفق بالحيوان والمحافظ على الطبيعة، وجماعة نزالة بني عمار، وداعمين آخرين.