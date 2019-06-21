كان 2019 .. لاعبو الكامرون في إضراب ويرفضون المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

على بعد يوم واحد من إنطلاق النسخة 32 من كأس إفريقيا للأمم يوم غد الجمعة، يخوض لاعبي المنتخب الوطني الكاميروني، إضراب إحتجاجا على عدم توصلهم بمكافأة المشاركة في الحدث الأهم على مستوى القارة الافريقية .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب إضراب اللاعبين الذين اختارهم المدرب الهولندي كلارنس سيدروف، هو تأخر صرف مكافأة المشاركة بنهائيات كأس إفريقيا 2019 والتي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب سيشارك رفقة المنتخب

من جهة أخرى، تم ارسال الاعب الكاميروني ”صموئيل إيتو” من طرف الإتحاد الكاميروني، وذلك لتوسط لذى الاعبين المضربين ولكن لحدود الان فإن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حيث يشترطون استلام كامل مستحقاتهم المادية للمشاركة في البطولة القارية.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.