نفط الوسط اولاً في رفع الملفات الخاصة بالرخصة المحلية

2019-06-20 | 23:49
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اعلن مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف عادل القصاب، ان نادي نفط الوسط، هو اول نادي عراقي يكمل الملفات التي تخص طلب الرخصة المحلية.
وقال القصاب في حديث للسومرية نيوز، ان "نادي نفط الوسط، اول نادي يكمل رفع الملفات التي تخص طلب الرخصة المحلية للموسم 2019-2020 في نظام كلاس".
واوضح ان "ادارة نادي نفط الوسط، اكملت رفع الملفات قبل انتهاء المدة المحددة في النظام يوم 30 حزيران الجاري من خلال التعاون الكبير معي في فترة العمل الماضية".
وتابع القصاب، انه "يبقى لاحقاً قرار لجنة التراخيص الذي سوف يصدر بتاريخ 15 اب المقبل، حول منح الرخصة المحلية التي سوف تسمح له من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل".
واوضح ان "ادارة نادي نفط الوسط، اكملت رفع الملفات قبل انتهاء المدة المحددة في النظام يوم 30 حزيران الجاري من خلال التعاون الكبير معي في فترة العمل الماضية".
وتابع القصاب، انه "يبقى لاحقاً قرار لجنة التراخيص الذي سوف يصدر بتاريخ 15 اب المقبل، حول منح الرخصة المحلية التي سوف تسمح له من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل".
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