مكتبه: نجاة النائب محمد علي زيني من محاولة اغتيال

اعلن مكتب النائب محمد علي زيني، الجمعة، عن نجاة الاخير من محاولة اغتيال تعرض لها جنوب بغداد. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاث عجلات تعرضت على موكب النائب محمد علي زيني لدى عودته من كربلاء الى بغداد على طريق اللطيفية واطلقت النار على الموكب، الا انه لم يصب احد بأذى".



واضاف المكتب انه "تم فتح تحقيق في الحادث"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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