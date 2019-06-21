قيادات الكونجرس تلمح لضربة أمريكية محدودة ضد إيران

أبدى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، قلقه من نشوب حرب بين واشنطن وطهران بعد إسقاط الأخيرة طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز.



وأكد شومر أنه في حال توجيه ضربة عسكرية ضد إيران ينبغي حصول الرئيس الأمريكي على موافقة الكونجرس، موضحا أن بلاده على شفا الحرب مع إيران.

وفي نفس السياق أوضح ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في الكونجرس أن إدارة الرئيس ترامب قد تقوم برد محدود على إيران.

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كما أوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الإدارة الأمريكية في حاجة إلى وضع نهج قوي وذكي واستراتيجي للتعامل مع تهديد إيران، وأكدت أنها على قناعة بأن إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأمريكية تم في المجال الجوي الدولي.

وأكد تيد كروز، عضو الكونجرس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب ليس في حاجه إلى الحصول على موافقة الكونجرس لتوجيه ضربه عسكرية لإيران، حيث إن الدستور يعطيه الحق في ذلك.

وأضاف كروز أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بتخطيط إيران لشن ضربات ضد مواطنين أمريكيين في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، دعت إدارة ترامب قيادات الكونجرس للاجتماع في البيت الأبيض لإطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران، في أعقاب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

