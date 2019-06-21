البنتاجون ينشر صورة إحداثيات "الدرون" التي أسقطتها إيران‎

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، صورة توضيحية لمسار طائرة الاستطلاع التي استهدفتها إيران بصاروخ أرض/جو أمس الخميس فوق مضيق هرمز.
كما نشر البنتاجون فيديو يسجل لحظة استهداف الطائرة المسيرة في المجال الدولي، ليكذب الرواية الإيرانية التي زعمت أن الطائرة الأمريكية اخترقت مجالها الجوي.
وفي وقت سابق، قال الجنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط للصحفيين بمقر وزارة الدفاع، إن هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير المسؤول وقع في محيط ممرات جوية دولية معترف بها قانونيا معرضا حياة المدنيين لخطر محتمل.
وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها"، مؤكدا أنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.
كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.
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