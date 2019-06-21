التحالف العربي يستهدف مواقع تتبع الحوثي شمال الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف العربي في اليمن إنه استهدف مواقع تتبع مليشيات الحوثي الإرهابية شمال الحديدة. وأضاف التحالف في بيان أن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية. وناشد التحالف المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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