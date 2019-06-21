اجتماع موسع بفيينا يضم روسيا والصين لمناقشة نووي إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن عقد مسؤولين كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران اجتماعا في 28 يونيو/ حزيران بفيينا لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.

وقال الاتحاد الأوروبي، في البيان: "إن الاجتماع سيبحث كيفية التعامل مع التحديات الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة، وإعادة فرض العقوبات على إيران"، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي، عن اتخاذ إجراءات صارمة، بينها التحرك العسكري، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

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وأكد ترامب أنه من المبكر جداً "حتى مجرد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، وذلك وسط تصاعد حدة التوترات في الآونة الأخيرة بين واشنطن وطهران.





وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن انسحب ترامب في الربيع الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بهدف كبح برنامج طهران النووي.

وشددت واشنطن من العقوبات المفروضة على طهران، كما تم تصنيف مليشيا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية على القوائم الأمريكية.