إخلاء محطة قطارات في ألمانيا إثر تهديدات بوجود قنبلة

انتشار لقوات الأمن الألمانية في أحد مواقع الإبلاغ بتهديد- أرشيفية

أخلت الشرطة الألمانية، مساء الخميس، محطة القطارات الرئيسية في مدينة كيل، أقصى شمال البلاد، بعد تلقيها تهديدا بشن هجوم بقنبلة.

وعند الساعة السادسة و50 دقيقة مساءً بتوقيت غرينتش، تلقت شرطة كيل تهديدا بشن هجوم بقنبلة على محطة القطارات الرئيسية، حسب ما نقلته شبكة التحرير الإعلامية الألمانية الخاصة.

وصنفت الشرطة التهديد بأنه "جاد وخطير"، وأخلت المحطة على الفور، وانتشر عناصر الشرطة بكثافة في الموقع.

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وتجري الشرطة الألمانية، حالياً، عمليات تفتيش واسعة للقطارات والمبان داخل المحطة بحثا عن القنبلة.

بدورها، أكدت الشركة المسيرة للقطارات في مدينة كيل، عبر حسابها بتويتر، أنه نتيجة العملية الأمنية، جرى إخلاء المحطة الرئيسية، وتعطيل حركة القطارات، مضيفة: "لا يمكننا إعلان أي معلومات عن مدة إغلاق المحطة".

ونقلت مجلة فوكس الألمانية عن المتحدث باسم شرطة كيل، والذي لم تذكر اسمه: "تلقت الشرطة التهديد مباشرة.. يجرى الآن تفتيش وفحص القطارات والمحطة والمسارات".

واختتم تصريحاته: "انتشرت عناصر من شرطة المدينة والشرطة الاتحادية بشكل مكثف في محيط المحطة، كما تراقب مروحية المكان".