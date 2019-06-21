الان تتابع التحالف: استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية في شمال الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية في شمال الحديدة. وقال: “ميليشيات الحوثي تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة التي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها”. وتابع: ” مستمرون في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للمليشيا الحوثية.. نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة”. وأكد أن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، وأن الاستهداف يتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية.

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