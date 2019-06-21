زعيم الديموقراطيين في الكونجرس: واشنطن قد تنخرط في حرب مع إيران

جدة - عمرو شويل قال زعيم الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة قد تنخرط في حرب مع إيران.

في السياق ذاته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إ إدارة ترمب تقوم بردود محسوبة تجاه إيران.

وتابع: “إدارة ترامب قد تقوم برد محدود على إيران”.