الان تتابع زعيم الديموقراطيين في الكونجرس: واشنطن قد تنخرط في حرب مع إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال زعيم الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة قد تنخرط في حرب مع إيران.
في السياق ذاته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إ إدارة ترمب تقوم بردود محسوبة تجاه إيران.
وتابع: “إدارة ترامب قد تقوم برد محدود على إيران”.
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