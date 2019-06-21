إيران تؤكد أن الدرون الأميركية دخلت أجوائها برغم التحذيرات

أكدت إيران أن طائرة الدرون الأميركية التي أسقطتها اليوم الخميس، بواسطة صاروخ أرضي، دخلت إلى أجوائها برغم التحذيرات المتكررة لها .

قال سفير إيران بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن أن الطائرة الأميركية المسيرة دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات المتكررة لها عبر الراديو في انتهاك سافر للقانون الدولي.

وأكد أن بلاده لا تسعى للحرب ولكنها تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات المناسبة ضد أي عمل عدائي ينتهك أراضيها، على حد قوله .

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها طهران الخميس "انتهكت المجال الجوي الايراني" ناشرا إحداثيات الموقع الذي سقطت فيه.

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وكتب ظريف أن الطائرة "اصيبت في الساعة 4,05 (23,35 ت غ الاربعاء) بين خط العرض 255943 شمالا وخط الطول 570225 شرقا".

واحتجت إيران لدى المبعوث السويسري بصفته ممثلا للمصالح الأميركية بشأن انتهاك الطائرة المسيرة للمجال الجوي الإيراني.

وكان مسؤول عسكري أميركي أكد أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها طهران، الخميس، لم تنتهك المجال الجوي الإيراني مطلقا.