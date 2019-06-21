شكرا لقرائتكم بيلوسي: الوضع مع إيران بحاجة لمقاربة ذكية وليست متهورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الجمعة، أن الوضع مع إيران يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا.

وأكدت أن أميركا بحاجة للقيام بكل ما في وسعها لخفض التصعيد مع إيران.

وقالت بيلوسي إنها مقتنعة بأن إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأميركية تم في المجال الجوي الدولي.

واكدت أنه يجب الحصول على تفويض جديد من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية إذا سعت أميركا لصراع مع إيران.

جر ترمب إلى حرب

فيما عبر تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ عن قلقه من أن "ينجر" الرئيس دونالد ترمب إلى حرب مع إيران وقال إن ثمة حاجة

لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونجرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.

وقال شومر للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض "الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من

أن ينجر هو والإدارة إلى حرب".

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بدوره قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة، ان إدارة ترمب تقوم بردود محسوبة تجاه إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع لقادة مجلس الشيوخ و النواب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض بهدف بحث التطورات بخصوص إيران.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للصحافيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة "ستعرفون قريبا"، مؤكدا أنه لا يستبعد ردا أميركا على الحادثة.

وأضاف ترمب أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، مؤكدا أن الطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي. وقال: "لدينا وثائق على أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية".

وأكد الرئيس الأميركي أن الطائرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية.

وأشار ترمب إلى أنه "لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع بل تفعل عكس ذلك أحيانا". لافتا إلى أن إيران قد تكون أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ".