الحاج حسن: مواجهة صفقة القرن واجب على الأمة الإسلامية والعربية

أكّد رئيس لجنة الاعلام والاتصلات النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مواجهة ​صفقة القرن​ واجب على الأمة الإسلامية والعربية"، مشيرًا إلى أنه "يجب عدم السماح بتمرير صفقة القرن وتصفية ​القضية الفلسطينية​".

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