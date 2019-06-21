مصادر الأنباء: التعيينات لن تبصر النور قبل مصادقة مجلس النواب على الموازنة

كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، توافق مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على أن يتولى الحريري اقناع "​القوات اللبنانية​" بما توافقا عليه في لقاء "الخمس ساعات" في السراي و​بيت الوسط​، وان يتولى باسيل تسويق التفاهم عند "​حزب الله​" المتوافق تقليديا مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حول الحصة الشيعية في ​التعيينات​، وبقي رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ خارج هذه الدوامة، وهذا ما اعتبره حصارا، ووعد مناصريه بالانتصار عليه".

ولفتت المصادر الى أن "التعيينات الشاغلة للوسط السياسي بمختلف اطيافه لن تبصر النور قبل مصادقة مجلس النواب على ​الموازنة​ العامة التي تابعت ​لجنة المال والموازنة​ ​النقاش​ في بنودها المتبقية وسط اصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على ألا تتجاوز نسبة ​العجز​ 7.59 في المئة المتفق عليها، وقد ناقشت اللجنة امس موازنة ​رئاسة الحكومة​ والمؤسسات العامة التابعة لها ومخصصات وزراء ​الدولة​".