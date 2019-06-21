مصادر الأنباء: التعيينات لن تبصر النور قبل مصادقة مجلس النواب على الموازنة

كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، توافق مع وزير الخارجية جبران باسيل على أن يتولى الحريري اقناع "القوات اللبنانية" بما توافقا عليه في لقاء "الخمس ساعات" في السراي وبيت الوسط، وان يتولى باسيل تسويق التفاهم عند "حزب الله" المتوافق تقليديا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الحصة الشيعية في التعيينات، وبقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خارج هذه الدوامة، وهذا ما اعتبره حصارا، ووعد مناصريه بالانتصار عليه".
ولفتت المصادر الى أن "التعيينات الشاغلة للوسط السياسي بمختلف اطيافه لن تبصر النور قبل مصادقة مجلس النواب على الموازنة العامة التي تابعت لجنة المال والموازنة النقاش في بنودها المتبقية وسط اصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على ألا تتجاوز نسبة العجز 7.59 في المئة المتفق عليها، وقد ناقشت اللجنة امس موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات العامة التابعة لها ومخصصات وزراء الدولة".
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