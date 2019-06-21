الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتدلا يسيطر الحرارة على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الاحد بحيث يتأثر تدريجياً بكتل هوائية حارة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر في ​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية.