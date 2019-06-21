وزير البترول المصري: يمكن أن نكون من البلدان التي ستساعد لبنان في إمدادات الغاز

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، في حديث تلفزيوني أنه "من الممكن أن نكون في مصر من البلدان التي ستُساعد لبنان في إمدادات الغاز"، مشيرا الى أنه "في سنوات سابقة كنا في مصر دولة مصدرة للغاز، لكن الثورات أدت إلى تباطؤ الشركات الانتاجية، وأصبحنا دولة مستوردة للغاز".
وأوضح الملا أن "الهدف من المنتدى التنسيق ما بين الدول من أجل التوحيد والاستفادة من الثروات النفطية، تحديداً الغاز"، معتبرا أن "الفترة المقبلة ستشهد تطورا في التكنولوجيا، التي تجعل الطاقات المتجددة أكثر".
وشدد على أنه "حتى سنة 2050، سيبقى النفط والغاز المصدر الرئيسي لانتاج الطاقة"، مؤكدا أن "أي توتر في مضيق كهرمز، وهو منفذ رئيسي لانتاج النفط، ممكن يؤثر على ديناميكية الأسواق"، مبينا أن "التجارب تُشير إلى أنّ التصعيد يصل إلى حل في النهاية. ولكن نحن، كأسواق مستهلكة، حالة التوتر ليست بمصلحة دولنا والعالم كله".
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