الحزب الديمقراطي: سوريا تسلّم أرسلان عنصري أمن الدولة المحتجزين لديها

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي في بيان، أنّه "وبعد أن أوقف ​الجيش السوري​ المتمركز عند مرتفعات ​جبل الشيخ​ عنصرين أمنيين لبنانيين تابعين لجهاز ​أمن الدولة​ أثناء قيامهما برحلة تسلق في مرتفعات الجبل المحاذية لمدينة ​راشيا​، فوصلا إلى داخل الأراضي السوريّة، قامت مساء اليوم ​القيادة​ السوريّة وبعد مبادرة من رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​، حرصاً منه على العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية، وعلى كرامة وسلامة أهلنا في منطقة وادي التيم خاصة والجبل ولبنان عامّة، بتسليمهما إلى موفد أرسلان. وهما في طريقهما إلى لبنان حيث يصلان في غضون ساعات قليلة".

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