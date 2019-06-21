بيلوسي: الوضع الإيراني بحاجة إلى مقاربة قوية وذكية واستراتيجية غير متهورة

أكّدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أن "الوضع ال​إيران​ي بحاجة إلى مقاربة قوية وذكية واستراتيجية ليست متهورة"، مشددة على أن "​أميركا​ بحاجة للقيام بكل ما في وسعها لخفض التصعيد مع إيران".

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