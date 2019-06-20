مباشر قطر : الدوحة خاضت معارك فاشلة تسببت فى كثير من الخسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر، تقريرا بالفيديو عن الفشل الذى يضرب إمارة تميم بن حمد، وذلك فى خلال المناكفات القضائية التى قام بها نظام الحمدين فى محاولة لإثبات مظلوميته المزيفة، كمحاولة للضغط على دول المقاطعة العربية .
وقال التقرير أنه كثير من المناكفات القضائية خاضتها قطر ضد دول المقاطعة العربية، متمثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، تنوعت بين الرياضة والسياسة والاقتصاد، لكن جميع هذه المحاولات انتهت بالفشل ولم ينجح النظام القطري في إثبات مظلوميته المزيفة، فالحمدين على مدار العامين الماضيين خاض كثيرًا من المعارك القضائية على المستوى الدولي ضد دول الرباعي العربي، لكنه خسرها جميعًا.
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