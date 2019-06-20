شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة مشيدة برد الخارجية على تطاولات أردوغان: تركيا دولة داعمة للإرهاب و مؤيده له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

أشادة النائبة هيام حلاوة، برد وزارة الخارجية على تطاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موضحة أن تصريحات الرئيس التركى لا يعتد بها لأن تركيا دولة داعمة للإرهاب و مؤيده له.

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وقالت النائبة هيام حلاوة، إن تصريحات أوردغان ما هى الا دليل على أن تركيا تحمل نوايا سيئه تجاه مصر، متابعة: يجب أن يعلم أردوغان جيدا أن من يتصدى له شعب مصر ليعطيه دراسا فى احترام الآخرين وكيف يكون رئيسا يحترم سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها.

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واستطردت عضو مجلس النواب: نعلم جيدا أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطوات ثابتة ومثمرة تنهض بمصر وتدعمها دوليا وتؤدى إلى استقرارها تعتبر طعنات قاتلة لأوردغان وكل الدول المعاديه لمصر، موضحة أن مصر من حقها أن تتخذ كل الخطوات التى من شأنها الحفاظ على أمنها القومى وتدخل الآخرين فى شؤونها وقراراتها السيادية مرفوض تماما ولا نسمح بذلك.

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وتابعت هيام حلاوة: على رئيس تركيا أن يتعلم ويتحلى بأخلاق رؤساء الدول ويحترم سيادتها ويصلح من أحوال بلاده الداخلية بدلا من التدخل فى شؤونها الدول الأخرى والسعى على هدمها بأدوات قذرة وهى دعمه للإرهاب.

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