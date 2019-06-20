أجهزة بث رقمي في الشرقية.. والمحافظ: توفر مباريات الأمم الأفريقية بجودة فائقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه في إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام للمواطنين على مستوى الجمهورية، وحرصًا منها على إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام، 2019 والمقامة على أرض جمهورية مصر العربية، قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتزويد محطة إرسال الزقازيق للبث التليفزيوني بأجهزة بث رقمية.

وأضاف أن ذلك لتقوية إشارة البث للقنوات الأرضية والمتاح عرض مباريات البطولة عليها حتى يتثنى وصول إشارات البث الأرضي لجميع المواطنين على مستوى محافظة الشرقية.

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ومن جانبه أوضح المهندس محمد سامي، مسئول محطات الإرسال والبث التليفزيوني بقطاع الهندسة الإذاعية، أنه في إطار التطوير الذي حدث للمحطات الأرضية على مستوى الجمهورية جرى تحويل المحطات إلى النظام الرقمي عالي الجودة، وكان لمحافظة الشرقية نصيبًا كبيرًا فيها حيث تم تركيب محطتين بنظام البث الرقمي الحديث (DBT2) تحتوي على باقتين، الأولي تحمل اسم (Ch21)، وتضم خمس قنوات أرضية وهي القناة الأولى والثانية والقناة الرابعة وماسبيرو زمان nile cinema.

أما الباقة الثانية والتي تحمل اسم (ch37) تضم مجموعة القنوات الأرضية sport hd nile drama ,nile sport, nile tv, time والنيل للإخبار وجميعها ستقوم بعرض المباريات كاملة.

وأكد محافظ الشرقية، على جاهزية جميع مراكز الشباب والأندية المختلفة في نطاق المحافظة، والتي تم تزويدها بشاشات عرض كبيرة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019؛ وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الشباب والمواطنين للاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة، وتشجيع المنتخب المصري، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة، لتجهيز فرق الانتشار السريع والاستعداد التام للتعامل مع أيه حالات طارئة على مستوى المحافظة أثناء إذاعة المباريات.