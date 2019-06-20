وزير الخارجية المصري : تصريحات اردوغان بشأن وفاة مرسي ب "غير المسؤولة"

وكالات- استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس 20 جوان 2019 تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبر فيها أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي "قتل" ولم تكن وفاته طبيعية. وقال بيان لوزارة الخارجية نقلا عن شكري إن "التصريحات الأخيرة للرئيس التركي إردوغان (...) التي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً"، تندرج في إطار "التصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر".

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